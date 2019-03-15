Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
- Galatasaray: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1 - Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la yarı finalde karşılaşacak15 Mart 2019 Cuma 19:11
Salon: Malatya Merkez
Hakemler: Burhan İlhan, Gürhan Gül
Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Gergye, Emin Gök)
Tokat Belediye Plevne: İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal, Vefa Yılmaz, Turgay Doğan (Semih Çelik, Fatih Ürün, Mesut Akman, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı, Julius)
Setler: 25-21, 25-16, 22-25, 25-19
Süre: 108 dakika (26, 28, 30, 24)
MALATYA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Galatasaray yarı finalde yarın aynı salonda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
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