Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Galatasaray: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1 - Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la yarı finalde karşılaşacak



Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Burhan İlhan, Gürhan Gül Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Gergye, Emin Gök) Tokat Belediye Plevne: İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal, Vefa Yılmaz, Turgay Doğan (Semih Çelik, Fatih Ürün, Mesut Akman, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı, Julius) Setler: 25-21, 25-16, 22-25, 25-19 Süre: 108 dakika (26, 28, 30, 24)

MALATYA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Galatasaray yarı finalde yarın aynı salonda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.







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