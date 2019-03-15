Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
- Maliye Piyango: 2 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk yarı finalist oldu15 Mart 2019 Cuma 15:11
Salon: Malatya Merkez
Hakemler: Erdal Akıncı, Kadir Girente
Maliye Piyango: Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç, Görkem Sertel)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Kadir Cin)
Setler: 22-25, 23-25, 25-22, 26-24, 16-18
Süre: 154 dakika (31,35,28,31,29)
MALATYA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Maliye Piyango'yu 3-2 yendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kupada yarı finale yükselen ilk takım olmayı başardı.
YORUM YAZ