Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Maliye Piyango: 2 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk yarı finalist oldu



Salon: Malatya Merkez Hakemler: Erdal Akıncı, Kadir Girente

Maliye Piyango: Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno, Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Ali Yılmaz, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç, Görkem Sertel) İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Kadir Cin) Setler: 22-25, 23-25, 25-22, 26-24, 16-18 Süre: 154 dakika (31,35,28,31,29)

MALATYA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Maliye Piyango'yu 3-2 yendi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kupada yarı finale yükselen ilk takım olmayı başardı.



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