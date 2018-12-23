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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Ziraat Bankası: 0

23 Aralık 2018 Pazar 19:40
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Bülent Bozkurt, Zafer Özmen

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Stankovic, (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş)

Ziraat Bankası: Enes Atlı, Oğuzhan Doğruluk, Finger, Vahit Emre Savaş, Jovovic, Kemal Kayhan (Volkan Done, Ümit Demir, Ghaemi, Selim Demir, Yunus Emre Tayaz, Saber Kazami)

Setler: 25-23, 25-18, 25-20

Süre: 89 (30, 26, 33)


AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Ziraat Bankası'nı 3-0 yendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 19:40
  1. Afyonkarahisar
  2. ikbal afyon belediye yüntaş
  3. TVF
  4. Voleybol
  5. Voleybol: 2018 – 2019 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
  6. ziraat bankası

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