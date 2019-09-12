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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

Türkiye: 1 - Rusya: 3

12 Eylül 2019 Perşembe 18:02
Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası


Salon: Stozice

Hakemler: AleksandarPetrovic (Sırbistan), Jan Krticka (Çekya)

Türkiye: Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, İzzet Ünver, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Mert, Volkan Döne, Baturalp Burak Güngör, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Vahit Emre Savaş, Metin Toy, Batuhan Avcı)

Rusya: Volkov, Volvich, Kobzar, Kliuka, Iakovlev, Mikhailov (Golubev, Butko, Semyshev, Andreev)

Setler: 13-25, 25-23, 17-25, 15-25

Süre: 20, 28, 25, 21 (94 dakika)


İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 yenildi.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası, gruplarda ilk maçlarla başladı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'nın ev sahipliğini yaptığı C Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında son Avrupa şampiyonu Rusya ile karşılaştı.

Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, Rusya yaptığı etkili hücumlardan 8-0'lık seri yakalayarak Türkiye karşısında ilk seti 25-13 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Türkiye, özellikle Adis Lagumdzija'nın sayılarıyla ön plana çıktığı ikinci sette, son bölüme 21-20 önde girdi. Bu avantajını koruyan A Milli Takım, seti 25-23 üstün bitirdi ve maça dengeyi getirdi: 1-1.

Ay-yıldızlılar karşısında hücumda ve savunmada gösterdiği performansı üçüncü setin geneline yayan Rusya, üçüncü seti 25-17 üstün tamamladı ve skoru 2-1 yaptı.

Dördüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Rusya, seti 25-15, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:02
  1. 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
  2. A Milli Erkek Voleybol Takımı
  3. Rusya
  4. türkiye
  5. Voleybol

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