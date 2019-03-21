Voleybol 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları sona erdi Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018-2019 Voleybol Sezonu 2.

Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018-2019 Voleybol Sezonu 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu organizasyonunda Türkiye genelinden 8 takımın katılımı ile 18-20 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin Toroslar Bin Kişilik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları sonunda 1. Lig’e çıkan takımlar belirlendi.

İki ayrı grupta yapılan 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları sonunda Aksaray Kuzey Boru, Gaziantep Merinos, Çanakkale Kale 1957 Spor ve Bilecik Bozüyük Belediye İdman Yurdu takımları gruplardan çıkarak önümüzdeki sezon 1. Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.

2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları sonunda 1. Lig’e çıkma başarısı gösteren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

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