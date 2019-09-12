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Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası

Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 9-16 klasman maçında Güney Kore'yi 3-1 yendi

12 Eylül 2019 Perşembe 16:47
Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 9-16 klasman maçında Güney Kore'yi 3-1 yendi.

Mısır'da düzenlenen şampiyonada başkent Kahire'de Güney Kore ile karşılaşan milliler, mücadeleden 25-22, 17-25, 14-25 ve 11-25'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, 9/12.'lik klasman klasman karşılaşmasında yarın TSİ 21.30'da Porto Riko-Arjantin karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:47
  1. 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası
  2. Güney KORE
  3. türkiye
  4. Voleybol

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