Voleybol 1. Lig Erkekler Final Etabı Karşılaşmaları Tamamlandı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığının 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Voleybol Efeler Ligine yükseliş 1.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığının 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Voleybol Efeler Ligine yükseliş 1.Lig Erkekler Final Etabı karşılaşmaları Kayseri’de start aldı.

19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapılacak olan müsabakalar Sorgun Belediye Spor -Palandöken Belediye Spor karşılaşması ile başladı.

Müsabakalara Erzurum, İstanbul, Bursa, Yozgat, illerinde toplam 4 takım 3 gün boyunca mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Müsabakalarda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.

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