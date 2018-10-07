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Vodafone Vitrin’den ‘Ailem Güvende’ uygulaması

Vodafone Vitrin, ‘Ailem Güvende’ uygulamasını portföyüne dâhil etti. Uygulama ile çocukları etkileyebilecek riskleri öngörerek ailelerin doğru zamanda önlem alabilmelerini sağlamak amaçlanıyor.

07 Ekim 2018 Pazar 10:17
Vodafone Vitrin’den ‘Ailem Güvende’ uygulaması

Vodafone Vitrin, ‘Ailem Güvende’ uygulamasını portföyüne dâhil etti. Uygulama ile çocukları etkileyebilecek riskleri öngörerek ailelerin doğru zamanda önlem alabilmelerini sağlamak amaçlanıyor.  Çocukların eve gelişleri, okula giriş ve çıkışları gibi konum değişikliklerinin takibini yapan ‘Ailem Güvende’, Yapay Zekâ teknolojisi sayesinde miniklerin endişe, korku, öfke gibi ruh hallerini de tespit edebiliyor.             

Vodafone Türkiye Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Levent Gemici, “Yeni uygulama ‘Ailem Güvende’ gelişmiş teknolojisi sayesinde, ailelere çocuklarının güvenliğini sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgiye çocuklarının özgürlüğüne müdahale etmeden sahip olma imkânı veriyor. ‘Ailem Güvende’, ebeveynlere çocuk güvenliği hakkında sadece veri değil sezgi de sunan yenilikçi bir uygulama. Bu uygulamayla önümüzdeki yıl sonuna kadar 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz”dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:17
  1. Vodafone Vitrin
  2. ‘Ailem Güvende’
  3. Vodafone Türkiye Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Levent Gemici

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