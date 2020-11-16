Vodafone Türkiye 2020-2021 ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, 2020-2021 mali yılının ilk 6 ayında güçlü büyümesini sürdürdü.

Nisan-Eylül 2020 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artırdı. Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri, mali yılın ilk 6 ayında 6,8 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin, 2020-2021 mali yılının ilk yarısında FAVÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artışla 2,3 milyar TL'ye çıktı.

Türkiye'nin dijitalleşmesine öncülük etme vizyonuyla yatırımlarına devam eden Vodafone, mali yılın ilk yarısında 882 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre 420 bin net abone artışı ile 24,1 milyona yükseldi. M2M (makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26,2 milyona ulaştı.

Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 14,9 milyona yaklaşırken, toplam abone bazının yüzde 62'sine yükseldi.

Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı, son 12 ayda 197 bin net abone artışı ile ilk mali yarıyılda yaklaşık 1,2 milyona ulaştı.





- 700 milyonluk "dijital etkileşim"





Müşterilerinin dijital yol arkadaşı olmayı hedefleyen Vodafone'un "Vodafone Yanımda" Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16,5 milyona yükseldi. Mali yılın ilk yarısında Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 700 milyonu buldu.

Vodafone müşterilerinin dijital kişisel asistanı TOBi, aylık 2 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 4 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi.





- Data kullanımında yüzde 50 artış





2020-2021 mali yılı ilk yarısında Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artış ile 1,122 petabyte'a ulaştı.

Türkiye'nin 81 ilinde 22,9 bine yakın 4,5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, böylece 4,5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Verilen bilgiye göre, Vodafone Global, finansal bilançolarda nisan ayını finansal yılın ilk ayı kabul ediyor.





- "Uzaktan çalışmayı 'yeni nesil çalışma sistemi'ne dönüştürdük"





Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Alex Froment-Curtil, 2020-2021 ilk yarıyıl sonuçlarına ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Pandemi, hepimize dijitalleşmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Milyonlarca insanın yaşama ve çalışma biçimlerini değiştirmesiyle birlikte birbirimizle bağlantıda olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bir ‘teknoloji iletişimi şirketi’ olarak, müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Müşteri deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla tüm kanallarımızda dijitalleşmeye odaklanıyoruz. Dijital müşteri sayımız 16,5 milyona ulaştı. 2020-2021 mali yılının ilk 6 ayında 882 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik. Pandemi tedbirleriyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışmayı 'amaç odaklı şirket' olma vizyonumuzla birleştirerek 'yeni nesil çalışma sistemi'ne dönüştürdük."

"Herkese, her yerden iş" mottosuyla Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde ev kadınları, engelli bireyler ve üniversite öğrencilerine istedikleri yerden, istedikleri şekilde ve istedikleri kadar çalışma imkanı sunduklarını aktaran Froment-Curtil, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında, teknolojinin gücünü kullanarak toplumsal hayatta pozitif farklılık yaratacak çalışmalar yaptıklarını bildirdi.



"Yarını Kodlayanlar" projesiyle 4 yılda 81 ilde yaşları 7 ila 14 arasında değişen 100 bini aşkın çocuğa kodlama eğitimi verdiklerini belirten Froment-Curtil, "Dijital Benim İşim" projesiyle 18 yaş üstü kadınların dijital topluma kazandırılmasını ve bilgi teknolojileri eğitimi almış kadınların iş gücüne katılımına olanak sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.



Froment-Curtil, "Türkiye'nin dijital geleceğine olan inancımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.