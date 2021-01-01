Vodafone hattımı nasıl iptal ettiririm? Vodafone hat iptali nasıl olur?

Dünyanın en büyük teknoloji iletişimi şirketlerinden biri olan Vodafone, 30 Haziran 2020 itibarıyla 23,6 milyon mobil müşteriye ve 1,1 milyon sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir. Vodafone hattını iptal ettirmek isteyenler Vodafone hattımı nasıl iptal edilir? sorusunu sormakta. Peki Vodafone hat iptali nasıl olur?

Hat iptal işlemleri, Vodafone Cep Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Faturalı ve faturasız hatlarda konuşma, internet ve SMS paketlerini Vodafone Yanımda Uygulaması'ndan, Online Self Servis'ten, 7000 Sesli Yanıt Servisi'ni ya da *7000#'i arayarak, Vodafone Müşteri Hizmetleri ve Vodafone Cep Merkezleri'nden iptal edebilirsiniz.

Vodafone hattımı nasıl iptal ettirebilirim?

Vodafone hat iptal başvuruları yazılı olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Bireysel hat iptali için, talebinizi belirten bir dilekçe ve kimlik fotokopinizi 0850 542 50 00'a; kurumsal hat iptali için ise vergi levhası, firma imza sirküleri, imza sirkülerindeki yetkili kişinin kimlik fotokopisi ve talebi belirten imzalı dilekçeyi 0850 542 50 05'a fax çekerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.