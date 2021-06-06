Vladimir Putin’den ABD’ye tarihi tehdit! Dolar yerine euro...

Rusya cumhurbaşkanı Vladimir Putin Ukrayna krizi nedeniyle 2014'ten beri ABD'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara misilleme tehdidinde bulundu.

ABD'nin yaptırımlar ve çeşitli yollarla Rusya'yı zayıflatmak istediğini iddia eden Putin, politika değişikliği yapmadığı takdirde Rusya'nın da ABD'ye dolar üzerinden yaptırım uygulayacağını belirtti.

Yasak açıklaması

Putin, petrol ve doğalgaz ticaretinde dolar yerine euro kullanabileceklerini, Rusya'nın döviz rezervlerini altın, euro ve yuana çevirebileceklerini, Rusya içerisinde dolar kullanılmasını yasaklayabileceklerini açıkladı. Putin, Rusya'nın dolara uygulamayı planladığı bu yaptırımlardan ABD'nin ağır zarar göreceğini iddia etti.

ABD'nin karşılıksız olarak bastığı iddia edilen dolarlar, en çok petrol ve doğalgaz gibi enerji ticareti, kıymetli madenlerin dolarla ölçülmesi ve devletlerin döviz rezervlerini dolar olarak tutmasıyla değerini koruyabiliyor. Bu sebeple ABD'nin bu alanlarda doların rezerv para olarak korunması konusunda özel bir hassasiyeti bulunuyor. ABD'nin doların terkinin yayılmasından endişe duyduğu belirtiliyor.

Doların rezerv para olmaktan çıkması durumunda ABD'nin basacağı dolarların büyük bir enflasyona neden olup doların değerini eriteceği öne sürülüyor.

Mart ayında ABD başkanı Joe Biden Putin için "Katil" demiş ve ABD seçimlerine müdahil olmasının bedelini ödetmekle tehdit etmişti. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle 18 Haziran 2021'de gerçekleşecek olan Joe Biden ve Vladimir Putin ikili görüşmesinin gergin geçmesi bekleniyor.