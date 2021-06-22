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Dünya Vladimir Putin uyardı! ‘Yeni bir silah yarışı…’
Dünya

Vladimir Putin uyardı! ‘Yeni bir silah yarışı…’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa’daki güvenlik sisteminin zayıflaması nedeniyle yeni bir silah yarışı riski gördüğünü ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 11:15:00 -
Vladimir Putin uyardı! ‘Yeni bir silah yarışı…’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatan Savaşı’nın başlamasının 80. yıldönümü çerçevesinde yazdığı makalede Avrupa’daki güvenlik sisteminin zayıflaması nedeniyle yeni bir silah yarışı riski gördüğünü ifade etti.

Rusya’nın Avrupa ile kapsamlı işbirliği tesis etmekten yana olduğunu belirten Putin, güvenlik, stratejik istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, dijitalleşme, enerji, kültür, bilim, teknoloji, iklim ve çevre sorunları gibi karşılıklı olarak ilgilendiren birçok işbirliği alanı olduğunu belirtti.

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