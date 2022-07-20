Vizyonsuz Kılıçdaroğlu

ÇINAR DEMİR ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapımı öncesinde itiraz ettiği her proje gibi havalimanları da kabusu olmayı sürdürüyor.

Uçağın inmediği yer demişti

Kılıçdaroğlu’nun, 2001 yılında “Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz?” diyerek genişletilmesine tepki gösterdiği Sabiha Gökçen Havalimanı, rekor üstüne rekor kırarak CHP lideri’ni mahcup etmeye devam ediyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 582 sefer ve 100 bini aşan yolcu sayısıyla 17 Temmuz’da 2022 yılının en yoğun yolcu rekorunu kırarak CHP liderinin vizyonsuzluğunu bir kez daha tescil etti. Konuya ilişkin konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi:

Faydalı her şeye karşı

“Her hizmete istemezük diyen Kılıçdaroğlu, Çanakkale Köprüsünü bile eleştirerek, ‘geçmediğimiz yolların parasını ödüyoruz’ diye yaygara koparıyor. ‘Elektrik faturalarını ödemiyorum’ diyen zihniyet ıslah etmeyi değil, ifsatı görev edinmiştir. ‘Şehir hastanelerine ne gerek vardı’ diyenler pandemide çark etti. CHP zihniyeti millete faydalı ne varsa karşıdır.”

Bunlardan hayır gelmez

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da, şunları söyledi: “CHP’nin başına kasetle gelmek gibi hayırsız bir işlevi olan Kılıçdaroğlu’ndan devlete ve millete asla hayır gelmez. Faydalı her şeye muhalefet ve düşmanlık kendisinin fıtri bir özelliğidir. Allah milletimizi bu tür hayırsızlardan muhafaza etsin!”