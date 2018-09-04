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Vitray ilgi bekliyor

Vitray belirli bir süre ülkemizde unutulmuş, şimdilerde yeni girişimlerle sanat hayatımıza yeniden kazandırılmıştır.

04 Eylül 2018 Salı 20:08
Vitray ilgi bekliyor

Vitray sanatının, geçmiş mimarimizde; selatin camilerimizde çok güzel örnekleri vardır. Buna rağmen, belirli bir süre ülkemizde unutulmuş, şimdilerde yeni girişimlerle sanat hayatımıza yeniden kazandırılmıştır. İSMEK’in bu konuda İstanbul’un her ilçesinde açtığı kurslara büyük rağbet vardı. Maalesef galiba yeterli öğrenci olmadığından bu kurs bu yıl yapılmadı. Oysa özellikle gençlerin, hanımların ilgisi gelecek için ümid verici olacaktı...

Vitrayın kullanıldığı alanlar da hayli çeşitlendi artık. Mücevherler, mücevher kutuları, pencere süslemeleri, mozaik sehpalar, abajurlar, kapı camları, aynalar, tavan süslemeleri için vitray çalışmaları yapılıyor...

Vitray, türlerine göre uygulanışı da farklılık göstermektedir. Kurşunlu vitray, yapıştırma vitray, tiffany vitray gibi...

Vitrayın sanatçı kadar önemli bir unsuru ışık... Özellikle gün ışığı vitrayı seyrine doyumsuz hale getiriyor.

Vitrayın diğer resim sanatlarından ayrı olan yönü, onu diğerlerinden üstün kılan tarafı; aynı kalmayışı, ışık değişimleriyle, ya da ışığa etki eden elemanların değişimiyle değişik özellikler kazanmasıdır.

Bir ışığın azalıp çoğalması, bulutların hareketi, hatta vitrayın arkasında bulunan ağaçların dal ve yapraklarının veya başka cisimlerin hareketi renkli cam üzerinde değişik yansımalar meydana getirir.

Yakın zamana kadar vitray sanatı doğal ışıktan yararlanmıştır. Teknikteki ilerlemelere paralel olarak özellikle elektrik ışığı, vitrayın ikinci ve yeni ışık kaynağı haline gelmiştir.

Hiç gün ışığı olmayan yerlerde de artık vitray kullanılabilmektedir. Böylece vitray, gündüzlerden gecelere taşındı. Vitrayı görmemizi sağlayan ışık, diğer resim türlerinden farklı olarak vitraya arkadan gelmesiyle, optik bir derinlik sağlar. Kimbilir belki yine müracaatlar olur da gençlerimiz bu sanat üzerinde çalışma imkanı bulurlar..

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 20:08
  1. İstanbul
  2. vitray
  3. vitrayın önemi

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