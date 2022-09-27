Vişneli brownie nasıl yapılır? Evde vişneli brownie tarifi
Hem misafirlerinize hemde gün içinde pratik bir tatlı yapmak istiyorsanız brownie tam size göre. Sadece yarım saatte yapacağınız ve herkesin bayılacağı brownie tarifi..
Brownie için ihtiyacınız olan malzemeler
180 gram tereyağı
4 yumurta
1 su bardağı şeker
1 paket vanilya
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı kakao
160 gram bitter çikolata
80 gram sütlü çikolata
(isteğe bağlı) 80 gram beyaz çikolata
1 su bardağı vişne
Yapılışı
Tereyağı, bitter ve sütlü çikolatayı bi tencerenin içinde eritiyoruz. Eridikten sonra tencereyi soğumaya bırakıp hamurumuzu yapmaya geçiyoruz. Yumurta ve şekeri yaklaşık 4-5 dakika çırptıktan sonra diğer malzemeleri ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Ardından erimiş olan tereyağı ve çikolatalarımızı da ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Son olarak yağlı kağıt serili borcamınıza hamurunuzu döküp isteğe bağlı beyaz çikolatalarınızı içine atabilirsiniz. Üstüne ister vişne isterseniz çilek veya ahududu gibi meyvelerde ekledikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişiriyoruz. Ve tatlımız hazır herkese afiyet olsun.