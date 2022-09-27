Vişneli brownie nasıl yapılır? Evde vişneli brownie tarifi

Brownie için ihtiyacınız olan malzemeler

180 gram tereyağı

4 yumurta

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao

160 gram bitter çikolata

80 gram sütlü çikolata

(isteğe bağlı) 80 gram beyaz çikolata

1 su bardağı vişne

Yapılışı

Tereyağı, bitter ve sütlü çikolatayı bi tencerenin içinde eritiyoruz. Eridikten sonra tencereyi soğumaya bırakıp hamurumuzu yapmaya geçiyoruz. Yumurta ve şekeri yaklaşık 4-5 dakika çırptıktan sonra diğer malzemeleri ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Ardından erimiş olan tereyağı ve çikolatalarımızı da ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Son olarak yağlı kağıt serili borcamınıza hamurunuzu döküp isteğe bağlı beyaz çikolatalarınızı içine atabilirsiniz. Üstüne ister vişne isterseniz çilek veya ahududu gibi meyvelerde ekledikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişiriyoruz. Ve tatlımız hazır herkese afiyet olsun.