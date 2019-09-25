0553 313 94 23

Vişne reçeli nasıl yapılır? Ev usulu vişne reçeli

Sıkça yapılan vişne reçeli, bir kere organik olarak tüketildikten sonra herkesin favori lezzeti oluyor. Hazır alınan reçelleri gerisinde bırakan lezzetin tarifini sizler için derledik. Peki ama vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte ev usulü vişne reçeli tarifi...

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:08
Vişne reçeli nasıl yapılır? Ev usulu vişne reçeli

Sıkça yapılan vişne reçeli, bir kere organik olarak tüketildikten sonra herkesin favori lezzeti oluyor. Hazır alınan reçelleri gerisinde bırakan lezzetin tarifini sizler için derledik. Peki ama vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte ev usulü vişne reçeli tarifi...

Kahvaltıların vazgeçilmezlerinden olan tatlı reçeller, bu dönemlerde hazırlanıp sakalnıyor. Gerek mayhoş tadı, gerekse taneli yapısı sayesinde çokça tercih edilen vişne reçelinin yeri ayrıdır. 

Malzemeler

  • 1 kilogram vişne
  • 1 kilogram şeker
  • Yarım limon
  • 1 parça limon tuzu

Öncelikle şeker ve içi çıkarılmış vişneleri bir tencere içerisinde bekleterek sulanmasını sağlayın. Bu şekilde en az 5-6 saat kadar bekletin.

Toz şeker sayesinde suyunu salan vişneleri ocağa alın. Kısık ateşte, çok fazla karıştırmadan kaynamaya bırakın.

Kıvam almaya başlayan reçele taze sıkılmış limon suyu ve limon tuzu katıp 5 dakika daha kaynatın.

Ara sıra bir kaşık yardımıyla kıvamına bakarak fazla kaynatmamaya özen gösterin.

 

Ocaktan aldığınız reçeli ılındıktan sonra kavanozlara doldurup ağız kısımlarını sıkıca kapatın.

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:08
  1. vişne reçeli tarifi
  2. Vişne reçeli nasıl yapılır? Ev usulu vişne reçeli
  3. vişne reçeli nasıl yapılır
  4. Vişne reçeli nasıl yapılır?
  5. ölçülü vişne reçeli nasıl yapılır
  6. ev yapımı vişne reçeli
  7. vişne reçeli ölçüsü nedir
  8. vişne çekirdekleri nasıl çıkarılır
  9. vişne reçeli çekirdekleri
  10. vişne reçeli çekirdekleri nasıl çıkarılır
  11. vişne reçeli nasıl yapılıyor
  12. ev usulü vişne reçeli
  13. evde vişne reçeli
  14. mayhoş reçel
  15. vişne
  16. vişneen reçel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu! İşte o anlar
    1. Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu!..
    2. İşte Beşiktaş’taki deprem ile ilgili..
    3. Yeni Türkiye, şer ittifakını tedirgin..
    4. Anketçi isimden yeni ittifak iddiası!..
    5. Vişne reçeli nasıl yapılır? Ev usulu..
    6. Adana'daki hain saldırının görüntüsü..
    7. Hemşire alımı! Sağlık personeli..
    8. Denizli'de bugün hava nasıl olacak?..
    9. Erdoğan resti çekmişti... Masada..
    10. KKTC Kızılayı’nı 40 ülke tanıdı
    11. İstanbul’da silahlı dehşet! Sokak..
    12. Bir ülke daha duyurdu! ‘F-35 edinmeyi..
    13. Genç kadın asılı bulunmuştu! Günlükte..
    14. Kas ağrıları için hangi bölüme gidilir?
    15. Sözde sanatçılara tepkiler büyüyor:..
    16. PKK'ya bir darbe daha! 43 terörist..
    17. Çeyrek altın fiyatı anlık canlı altın
    18. İzmir'de yağış nedeniyle hayat felç..
    19. Memur alımı kamu personel alımı ilanları
    20. İspanya bu haberle hareketlendi! Real..
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu