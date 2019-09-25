Vişne reçeli nasıl yapılır? Ev usulu vişne reçeli

Sıkça yapılan vişne reçeli, bir kere organik olarak tüketildikten sonra herkesin favori lezzeti oluyor. Hazır alınan reçelleri gerisinde bırakan lezzetin tarifini sizler için derledik. Peki ama vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte ev usulü vişne reçeli tarifi...

Kahvaltıların vazgeçilmezlerinden olan tatlı reçeller, bu dönemlerde hazırlanıp sakalnıyor. Gerek mayhoş tadı, gerekse taneli yapısı sayesinde çokça tercih edilen vişne reçelinin yeri ayrıdır.

Malzemeler

1 kilogram vişne

1 kilogram şeker

Yarım limon

1 parça limon tuzu

Öncelikle şeker ve içi çıkarılmış vişneleri bir tencere içerisinde bekleterek sulanmasını sağlayın. Bu şekilde en az 5-6 saat kadar bekletin.

Toz şeker sayesinde suyunu salan vişneleri ocağa alın. Kısık ateşte, çok fazla karıştırmadan kaynamaya bırakın.

Kıvam almaya başlayan reçele taze sıkılmış limon suyu ve limon tuzu katıp 5 dakika daha kaynatın.

Ara sıra bir kaşık yardımıyla kıvamına bakarak fazla kaynatmamaya özen gösterin.

Ocaktan aldığınız reçeli ılındıktan sonra kavanozlara doldurup ağız kısımlarını sıkıca kapatın.

Şimdiden afiyet olsun...