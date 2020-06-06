Vişke beldesini ele geçiren Libya ordusu Sirte kentine ilerliyor

Libya ordusu, Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtararak bölgede kontrolü sağladığını duyurdu.

Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi yetkilisi Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal, AA'ya yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin, Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtararak başkentin yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerlediğini kaydetti.

Tuğgeneral Beytülmal, ordu birliklerinin Sirte'ye 95 km uzaklıktaki Buveyrat el-Hasvan bölgesine ulaştığını aktardı.

Öte yandan, Ortak Operasyon Dairesi, Vişke'ye yönelik operasyonlar kapsamında Hafter milislerine ait "Grad" füze bataryaları yüklü araçları hedef aldığını açıkladı.

Libya Ordusu bugün, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Sirte kentinin önemi ne?

Libya'nın başkenti Trablus’un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte’nin nüfusu 2012 yılı verilerine göre 79 bin olarak açıklandı. Farklı kentlerde yaşanan çatışmalar nedeniyle göç alan kentte nüfusun 100 bini aşmış olabileceği tahmin ediliyor. Akdeniz sahil kenti Sirte, kendisiyle aynı ismi taşıyan Sirte Körfezi'nde yer alıyor.

Öte yandan, devrik lider Kaddafi, 17 Şubat devrimi esnasında Trablus’ta kontrolü kaybedince kendi memleketi olan Sirte’ye 1 Eylül 2011'de geri dönerek buraya sığındı. Kaddafi, 20 Ekim’de de yine bu şehirde öldürüldü. Haziran 2015’te DEAŞ'ın kontrolüne geçen kent, Aralık 2016’da kurtarıldı. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac kentin DEAŞ mensuplarından temizlendiğini 18 Aralık 2016’da duyurdu.