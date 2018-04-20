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Visca Hava Yolları, Başakşehir'i uçuruyor

Evinde konuk ettiği Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir’de Bosnalı futbolcu Edin Visca, performansıyla göz dolduruyor.

20 Nisan 2018 Cuma 22:39
Visca Hava Yolları, Başakşehir'i uçuruyor

Süper Lig’in 30. haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Kayserispor ile karşılaşan Medipol Başakşehir, mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Müsabakanın 28. dakikasında Visca sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Visca, kaydettiği bu golle ligdeki 6. golünü attı.

Bosnalı futbolcunun ligde ayrıca 14 asisti bulunuyor. 

28 yaşındaki futbolcu, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 22:39
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