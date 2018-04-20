Visca Hava Yolları, Başakşehir'i uçuruyor
Evinde konuk ettiği Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir’de Bosnalı futbolcu Edin Visca, performansıyla göz dolduruyor.20 Nisan 2018 Cuma 22:39
Süper Lig’in 30. haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Kayserispor ile karşılaşan Medipol Başakşehir, mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Müsabakanın 28. dakikasında Visca sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Visca, kaydettiği bu golle ligdeki 6. golünü attı.
Bosnalı futbolcunun ligde ayrıca 14 asisti bulunuyor.
28 yaşındaki futbolcu, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
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