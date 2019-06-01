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Visca Fenerbahçe’ye mi transfer olacak? Visca kimdir nereli ve kaç yaşında?

Fenerbahçe, Başakşehir’de top koşturan Visca ile el sıkışmak için harekete geçtiği öğrenildi. Visca’nın da Fenerbahçeye sıcak baktığı bundan dolayı da Başakşehir’in bu transfere yeşil ışık yakacağı iddia edildi. Bosna Hersekli Visca, profesyonel futbola 2009 yılında Zeljeznicar'a imza atarak geçmiştir. Premijer Lige 10 maçta (2 asist) performans sergiledi. Bosna Hersek Premier Ligini şampiyon olarak tamamladı. Peki Edin Visca kimdir nereli ve kaç yaşında. Visca Fenerbahçe’ye mi transfer olacak?

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:49
Visca Fenerbahçe’ye mi transfer olacak? Visca kimdir nereli ve kaç yaşında?

Fenerbahçe, Başakşehir’de top koşturan Edin Visca ile el sıkışmak için harekete geçtiği öğrenildi. Visca’nın da Fenerbahçeye sıcak baktığı bundan dolayı da Başakşehir’in bu transfere yeşil ışık yakacağı iddia edildi. Bosna Hersekli Visca, profesyonel futbola 2009 yılında Zeljeznicar'a imza atarak geçmiştir. Premijer Lige 10 maçta (2 asist) performans sergiledi. Bosna Hersek Premier Ligini şampiyon olarak tamamladı. Peki Edin Visca kimdir nereli ve kaç yaşında. Visca Fenerbahçe’ye mi transfer olacak?

Visca kimdir?

Edin Visca, 2 Şubat 1990 Bosna Hersek'de doğdu. Bir kız ve bir erkek kardeşi var. Edin Visca Ülkesi Bosna Hersek'te Yılın Futbolcusu seçildi. İlk milliformayı Zeljezncar'da oynadığı dönemde 2010 yılında 21 yaş altı kategorisinde giyen futbolcu a milli formayı ise yine aynı yıl giymiştir. İlk A milli maçına ise 10 Aralık 2010'da Polonya karşısındaki dostluk maçında oynamıştır. 

2009-2010 Futbol kariyerine Buducnost Banovici'de başlayan Visca, profesyonel futbola 2009 yılında Zeljeznicar'a imza atarak geçmiştir. Premijer Lige 10 maçta (2 asist) performans sergiledi. Bosna Hersek Premier Ligini şampiyon olarak tamamladı. 

2010-2011 Sezonunda Premijer Lige 27 maç, Şampiyonlar Ligi Elemeleri 2 maç toplam 29 maçta (9 gol 3 asist) performans sergiledi. Bosna Hersek Kupasını kazandı. 

2011-2012 Sezonunda, Süper Final Avrupa 3 maç, Premijer Lige 1 maç, Uefa Avrupa Ligi Elemeleri 3 maç toplam 7 maçta görev aldı.Bosna Hersek Premier Ligini şampiyon olarak tamamladı. İstanbul BB'ye 400.000€ karşılığında transfer oldu. 

İstanbul Başakşehir FK 

2011-12 sezonu başında İstanbul BB'ye 400.000€ karşılığında transfer olmuştur. İlk defa Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'a karşı forma giyen Visca, ilk golünü ise Süper Lig'in 2.yarısının ilk haftasında Galatasaray'a atmış fakat takımı bu maçtan 4-1 mağlup ayrılmıştır. 2011-2012 ara transfer döneminde Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger'in dikkatini çekmiş ve Arsenal scoutları tarafından takibe alınmıştır. Visca 2011-2012 sezonunu 36 maç ve 5 gol ile tamamlamıştır. 

2012-2013 Sezonunda Süper Lig 28 maçta (3 gol 6 asist) performans sergiledi. İstanbul Başakşehir FK bu sezonda küme düştü. 

2013-2014 Sezonunda PTT 1.Lig 34 maç, Türkiye Kupası 1 maç toplam 35 maçta (10 gol 10 asist) performans sergiledi. 

2014-2015 Sezonunda Süper Lig 34 maç, Türkiye Kupası 1 maç toplam 35 maçta (8 gol 5 asist) performans sergiledi. 

2015-2016 Sezonunda, Süper Lig 34 maç, Türkiye Kupası 5 maç, Uefa Avrupa Ligi Elemeleri 2 maç toplam 41 maçta (17 gol 10 asist) performans sergiledi. İstanbul Başakşehir FK Süper Ligi 4.sırada bitirerek Uefa Avrupa Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazandı. 

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin (TPFD) ikincisini düzenlediği PFD ödüllerinde Süper Lig'de 2015-2016 sezonun en iyileri arasında yer aldı. Kariyerini Başakşehir'de sürdürmektedir. 

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:49
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