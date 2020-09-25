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Gündem Virüs tedbirleri gribin yayılmasını da engeller
Gündem

Virüs tedbirleri gribin yayılmasını da engeller

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Erensoy, Kovid-19 tedbirlerinin, gribin ve diğer solunum yolu hastalıklarının daha az seyretmesine katkı sunacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:37:00 -
Virüs tedbirleri gribin yayılmasını da engeller

Prof. Dr. Erensoy, "Çünkü bu dönemde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının gribin yayılmasını önlediğini gözlemledik. Bu konuda dünyadaki durumla Türkiye'nin verilerini değerlendirdik. Güney Yarım Küre bizden önce sonbaharı yaşamış oldu. Grip vakaları güney yarım kürede geçen yıla göre ciddi oranda düşük seyrediyor, bu motive edici bir mesaj. Bunun nedeni de insanların Kovid-19'la ilgili aldıkları önlemler” dedi.

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