Virüs tedbirleri gribin yayılmasını da engeller

Prof. Dr. Erensoy, "Çünkü bu dönemde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının gribin yayılmasını önlediğini gözlemledik. Bu konuda dünyadaki durumla Türkiye'nin verilerini değerlendirdik. Güney Yarım Küre bizden önce sonbaharı yaşamış oldu. Grip vakaları güney yarım kürede geçen yıla göre ciddi oranda düşük seyrediyor, bu motive edici bir mesaj. Bunun nedeni de insanların Kovid-19'la ilgili aldıkları önlemler” dedi.