Virüs gidecek özel otoya rağbet artacak

Geçmişte toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar, ‘önce sağlığım’ diyerek imkânlarına göre otomobil almaya yönelecek. Beklenti ise ikinci el araç satışlarının haziran ayından itibaren otomotiv pazarının dinamosu olmayı sürdürmesi yönünde.

İkinci el gözde olacak

Geçen yıl sıfır km araçların satışlarında yaşanan büyük daralmayı aşmak için yapılan kampanyalar sektöre moral vermeye başlamışken, yıl başında ortaya çıkan COVİD-19’la birlikte üretim bandlarının durması, ithalatın askıya alınması, önceliği sağlığa veren tüketicilerin eğilimlerinin değişmesi gibi sürpriz gelişmeler bu alandaki oyuncuları derinden sarstı. Özellikle otomotiv üreticisi olan ülkelerin aldığı radikal tedbirler sayesinde virüsün yayılma hızını kesmeye başlamasıyla üretim bandları yeniden dönüyor. Üreticiler, zararlarını minimum düzeyde tutup, revize ettikleri yıl sonu hedeflerini gerçekleştirmek için çabalarken, vatandaşlar da ‘Yeni Normal’ diye adlandırılan dönemde önce sağlıklarını düşünerek hususi otomobillere yönelme planları yapıyor.