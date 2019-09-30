Viral enfeksiyonu nedir tedavisi nasıl yapılır? Viral enfeksiyonun belirtileri neler?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in viral enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Akşener’in viral enfeksiyona yakalanmasından sonra viral enfeksiyonu nedir? viral enfeksiyon tedavisi nasıl yapılır? Viral enfeksiyonuna ne iyi gelir? bebeklerde viral enfeksiyon bitkisel tedavisi. Viral enfeksiyonun belirtileri nelerdir? Viral enfeksiyonun karaciğere etkisi, viral enfeksiyonun nedenleri? soruları sorulmakta.30 Eylül 2019 Pazartesi 07:45
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in viral enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Akşener’in viral enfeksiyona yakalanmasından sonra viral enfeksiyonu nedir? Viral enfeksiyon tedavisi nasıl yapılır? Viral enfeksiyonuna ne iyi gelir? Viral enfeksiyonun belirtileri nelerdir? Viral enfeksiyonun karaciğere etkisi, viral enfeksiyonun nedenleri? soruları sorulmakta.
Viral enfeksiyonlar virüslerin çeşitli tipleri tarafından oluşturulan hastalıklara verilen genel addır. Virüsler soğuk algınlığı, grip ve siğil olarak bilinen bulaşıcı hastalıklara neden olduğu gibi HIV / AIDS, çiçek ve hemorajik ateş gibi ciddi hastalıklara da neden olabilirler.
Viral enfeksiyon belirtiler nelerdir?
Ateş
Yorgunluk
Başağrısı
Virüse bağlı olarak
Öksürük
İshal
Karın ağrısı
Boğaz ağrısı
Viral enfeksiyonlarda neler yapılabilir?
Dinlenme
Sıvı alımını arttırın
Hafif yiyecekler (meyve, ekmek vb) yiyin
Viral enfeksiyonundan nasıl korunulur?
Ellerinizi düzenli olarak yıkayın
Hastalık esnasında kullanılan materyalleri (örneğin mendillerinizi) ortalıkta bırakmayın.
Bardak, tabak, çatallarınızı paylaşmayın
Viral enfeksiyonun tedavisi nasıl yapılır?
Viral enfeksiyonlar ile mücadele eden ilaçlar antiviral ilaçlar olarak adlandırılır. Birçok antiviral ilaç virüsün kopyalanmasına müdahale ederek çalışır.AIDS virüsü (HIV) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu bu şekilde çalışır.Antiviral ilaçlar insan hücreleri için toksik olabilir. Virüsler antiviral ilaçlara karşı direnç geliştirebilir. Diğer antiviral ilaçlar, viral enfeksiyona karşı bağışıklık tepkisini güçlendirir. Bu ilaçlar çeşitli interferonların türleri, immünoglobulinler ve aşılardır.
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