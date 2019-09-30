Viral enfeksiyonu nedir tedavisi nasıl yapılır? Viral enfeksiyonun belirtileri neler?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in viral enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Akşener’in viral enfeksiyona yakalanmasından sonra viral enfeksiyonu nedir? Viral enfeksiyon tedavisi nasıl yapılır? Viral enfeksiyonuna ne iyi gelir? Viral enfeksiyonun belirtileri nelerdir? Viral enfeksiyonun karaciğere etkisi, viral enfeksiyonun nedenleri? soruları sorulmakta.

Viral enfeksiyonlar virüslerin çeşitli tipleri tarafından oluşturulan hastalıklara verilen genel addır. Virüsler soğuk algınlığı, grip ve siğil olarak bilinen bulaşıcı hastalıklara neden olduğu gibi HIV / AIDS, çiçek ve hemorajik ateş gibi ciddi hastalıklara da neden olabilirler.

Viral enfeksiyon belirtiler nelerdir?

Ateş

Yorgunluk

Başağrısı

Virüse bağlı olarak

Öksürük

İshal

Karın ağrısı

Boğaz ağrısı

Viral enfeksiyonlarda neler yapılabilir?

Dinlenme

Sıvı alımını arttırın

Hafif yiyecekler (meyve, ekmek vb) yiyin

Viral enfeksiyonundan nasıl korunulur?

Ellerinizi düzenli olarak yıkayın

Hastalık esnasında kullanılan materyalleri (örneğin mendillerinizi) ortalıkta bırakmayın.

Bardak, tabak, çatallarınızı paylaşmayın

Viral enfeksiyonun tedavisi nasıl yapılır?

Viral enfeksiyonlar ile mücadele eden ilaçlar antiviral ilaçlar olarak adlandırılır. Birçok antiviral ilaç virüsün kopyalanmasına müdahale ederek çalışır.AIDS virüsü (HIV) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu bu şekilde çalışır.Antiviral ilaçlar insan hücreleri için toksik olabilir. Virüsler antiviral ilaçlara karşı direnç geliştirebilir. Diğer antiviral ilaçlar, viral enfeksiyona karşı bağışıklık tepkisini güçlendirir. Bu ilaçlar çeşitli interferonların türleri, immünoglobulinler ve aşılardır.