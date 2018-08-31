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Vira Bismillah demek için toplandılar!

Yalova'nın Armutlu ilçesinde balıkçılık sezonunun açılmasına saatler kala tüm hazırlıklar yapıldı. Balıkçılar, ağlarını hazırladı, mürettebatları yolculamak için aileler ve tüm köylüler limanda toplandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 22:01
Vira Bismillah demek için toplandılar!

 Marmara'nın en büyük balıkçı köylerinden biri olan Yalova’nın Armutlu ilçesi kapaklı köyünde sezonun açılmasına saatler kala tüm hazırlıklar tamamlandı. 

Saatler 00.00’ı gösterdiğinde Marmara denizinde ava çıkacak olan balıkçılar tüm hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar, ağlarını hazırladı, mürettebatları yolculamak için aileler ve tüm köylüler limanda toplandı. 

AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ,Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ,Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan ve birçok vatandaş kapaklı köyünde limanda vira bismillah demek için toplandı. Balıkçılara yardım ederek gemilere balık kasası taşıyan AK Parti Yalova teşkilatı tüm balıkçılara iyi bir av sezonu geçirmeleri konusunda temennide bulundu. 

"MARMARA!NIN EN BÜYÜK BALIKÇI FİLOSU HAZIR"

Deniz Ürünleri Üreticileri Avcıları Başkanı Hasan Erdeniz av sezonunun açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İyi bir sezon olmasını diliyorum tüm hazırlıklarımız tamam. Birliğimize bağlı 22 adet profesyonel büyük balıkçı gemimiz var. Marmara denizinin en büyük filosuna sahibiz. Maşallah denizimizde iyi görünüyor. Allah kısmet ederse kazasız belasız bir sezon geçirmeyi diliyoruz, denizlerimize iyi bakarsak hepimize bakar ama denizleri iyi kullanmıyoruz, gerek temizlik açısından gerek balık potansiyeli açısından, kötü kullanırsak bu potansiyel bitecek bir gün, Allah'dan hayırlısını diyoruz virabismillah inşallah" diye konuştu 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 22:01
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