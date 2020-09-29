  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:38:16 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından 1.254,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.258,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde, 1.254,00 puandan işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı bir önceki kapanışın yüzde 0,8 altında, 1.253,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, saat 11.00'de açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin piyasaların odağında bulunduğunu söyledi.

Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.285 puanın direnç, 1.240 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Parayı orada buldu! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu
Gündem

Parayı orada buldu! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

FOX TV'den ayrılan haber spikeri Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Youtube kanalı açtığını duyurdu.

Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması!
Gündem

Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması!

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırının ardından Türkiye'den gelen tepkilerle tutuşan Ermenistan'dan yeni bir aç..
Azerbaycan'dan Ermenistan'ı zora sokacak açıklama: Dünyadan gizliyorlar
Gündem

Azerbaycan'dan Ermenistan'ı zora sokacak açıklama: Dünyadan gizliyorlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Ermenistan ordusunun kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye'den..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay