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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 09:56:33 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.261,50 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.265 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.261,50 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 artışla 1.256,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında yaptığı konuşmada, Fed'in ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine geçtiğini belirtmesinin piyasalarda olumlu karşılandığını bildirdi.

Powell'ın açıklamalarında ortalaması alınacak dönemin aydınlatılamamasının risk unsuru olarak öne çıktığını kaydeden analistler, yine de yatırımcıların Powell'ın konuşmasından faiz oranlarının uzun bir süre düşük kalacağını anladıklarını belirtti.

Analistler, Powell'ın güvercin açıklamaları sonrası bugün küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve öncü dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri takviminin izleneceğini belirten analistler, Jackson Hole toplantılarından gelecek haberler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.230 seviyesinin destek, 1.280 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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