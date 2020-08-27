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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:34:13 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.256 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.245 en yüksek 1.260 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 1.256 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,85 artışla 1.244,53 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürdü.

Analistler, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında da Jackson Hall toplantısında başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamalarının ve ABD'de ikinci çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.230 ve 1.220 seviyelerinin destek, 1.260 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.


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