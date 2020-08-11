  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:44:36 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.200,50 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.202,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.200,50 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 1.193,25 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve normal seansı 1.197,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise sınırlı gerileme ile 1.196,25 puana indi.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.175 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Ali Babacan'a olay sözler!
Gündem

Erdoğan'dan Ali Babacan'a olay sözler!

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik çar..
Sosyal medyayı sallayan analiz!
Ekonomi

Sosyal medyayı sallayan analiz! "Türkiye bu şartlara uyarsa dolar düşer, razı mısınız?"

Bölgesel ve küresel çapta hızla büyüyen Türkiye'yi engellemek için ekonomik saldırılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ..
'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan!' Halk TV sunucusundan skandal çıkış
Gündem

'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan!' Halk TV sunucusundan skandal çıkış

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin sunucusu İrfan Değirmenci, Dışişleri Bakanlığının Doğu Akdeniz açıklamasının ardından skandal bir çı..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı