Villarreal Valencia Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Villarreal Valencia Avrupa Ligi Çeyrek Final maçı için futbolseverlerin mücadelenin ne zaman oynanacağına dair araştırmaları başladı. Peki, Villarreal Valencia Avrupa Ligi maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Villarreal Valencia Avrupa Ligi Çeyrek Final maçı için futbolseverlerin mücadelenin ne zaman oynanacağına dair araştırmaları başladı. Peki, Villarreal Valencia Avrupa Ligi maçı ne zaman? Villarreal Valencia Avrupa Ligi maçı ne zaman? Villarreal Valencia Avrupa Ligi çeyrek final maçının ilki 11 Nisan tarihinde, rövanş maçı ise 18 Nisan tarihinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri Napoli - Arsenal Villarreal - Valencia Benfica - E. Frankfurt Slavia Prag - Chelsea

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