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Teknoloji Video yapma programı iPhone
Teknoloji

Video yapma programı iPhone

iPhone video yapma programı ücretsiz | Günümüzde sosyal medya her yaş grubunun en fazla vakit geçirdiği mecra konumunda. Özellikle gençler video ve fotoğraf paylaşımları için interneti tercih ediyor. Çekilen videoları montajlamak, düzenlemek isteyenler ise telefonlarıyla bu işlemi nasıl yapabileceklerini merak ediyor. Peki, iPhone’da hangi programla video edit yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-26 00:32:00 -
Video yapma programı iPhone

Bedava montaj programı iPhone | iPhone telefon kullananlar çektikleri videoları internette paylaşmadan önce nasıl kurgulayabileceklerini merak ediyor. Genellikle kurgu, edit işlemleri bilgisayarlara yüklenen programlar üzerinden yapılıyor. Ancak bazı mobil uygulamalarla bu işlemi çok daha pratik yapmanız mümkün. Peki, iPhone video yapma programı hangisi?

Video yapma programı iPhone

Vido kurgu işlemleri artık cep telefonlarında yapılmaya başlandı. Geçmiş yıllarda basit bir kurgu işlemi için bile bilgisayarlar ve donanımlı programlar tercih ediliyordu. Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın aktif olarak kullanılmasıyla bu işlemler mobil cihazlarla bile yapılabiliyor. Pek çok kişi iPhone üzerinden nasıl kurgu yapabileceklerini araştırıyor. iPhone telefonunuza App store üzerinden ücretli ya da ücretsiz olarak video düzenleme programı yükleyebilirsiniz. Uygulama mağazasına giriş yapıp ‘Video düzenleyici’ yazdığınızda karşınıza pek çok uygulama sıralanacak. Ayrıca internetten de telefon üzerinden edit işlemi yapacağınız programları indirebilirsiniz.

Video editing | Video kurgu nedir?

Kurgu, montaj olarak da bilinen video düzenleme filmler, diziler, reklam filmleri kısacası tüm videoların belirli bir sıraya göre art arda getirilmesidir. Kurgu işlemlerinde gereksiz bölümler kesilir, videolara ses, yazı, müzik ya da efektler eklenir.

 

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