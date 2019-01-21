Victor Moses'in Fenerbahçe'den çarpıcı talebi: Küme düşerseniz tazminat alırım

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardığı Victor Moses, sarı lacivertlilerden şoke eden bir talepte bulundu.

Nijerya basınında Football Live Nigeria'nın haberine göre, Victor Moses Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede sarı lacivertlilerin küme düşmesi halinde 2.86 milyon pound talep etti. Victor Moses'ın sözleşmeye bu maddeyi koydurmak istemesi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Öte yandan Nijeryalı futbolcunun 6 aylığına Fenerbahçe'den haftalık 130 bin pound kaznaacağı da gelen haberler arasında.