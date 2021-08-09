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Yaşam Vicdansızlar! Caminin musluklarını çaldılar
Yaşam

Vicdansızlar! Caminin musluklarını çaldılar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hırsızlar, caminin batarya ve musluklarını çaldı. Çalınan musluk ve bataryalar cemaatin imkanlarıyla yenilendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 17:07:00 -
Vicdansızlar! Caminin musluklarını çaldılar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde caminin musluk ve bataryaları çalındı.

Daha evvel birçok cami şadırvanında meydana gelen çeşme hırsızlığı son olarak Bahçelievler ve Sırma Camiinde yaşandı.

Musluklar ve batarya çalındı

İki camide bulunan 5 musluk ve batarya kimliği belirsiz kişilerce yerinden sökülerek çalınırken, cami cemaati bu duruma tepki gösterdi.

Çalınan muslukları cemaat yeniledi

Namaz vakti camiye gelen vatandaşlar, çeşmelerin olmadığını fark edince şaşkına döndü. Cemaat, çalınan muslukları kendi imkânları ile yenilediklerini belirterek, “Bu hırsızlığa bir anlam veremiyoruz. Allah ıslah etsin” dediler.

Polis, camideki güvenlik kameralarını inceleyip şüphelilerin peşine düştü.

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