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Aktüel Vicdansızlar! 20 ton çürümüş patatese el konuldu
Aktüel

Vicdansızlar! 20 ton çürümüş patatese el konuldu

Halk sağlığına yönelik gıda satışı yapan iş yerlerini denetleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yaklaşık 20 ton çürümüş patates ele geçirdi. Zabıta ekiplerinin ele geçirdiği patatesler imha edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 11:42:00 - 2022-01-03 11:53:58
Vicdansızlar! 20 ton çürümüş patatese el konuldu

Halk sağlığına yönelik gıda satışı yapan iş yerlerini denetleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yaklaşık 20 ton çürümüş patates ele geçirdi. Zabıta ekiplerinin ele geçirdiği patatesler imha edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, halk sağlığına yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Fahiş fiyat ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetim yapan zabıta ekipleri, hal pazarında 19 ton 900 kilogram çürümüş patates ele geçirdi.

Piyasaya sürülmek üzere olan çürük patatesler, zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde önlendi. Zabıta ekiplerinin ele geçirdiği 19 ton 900 kilogram çürük patateslere imha edilmek üzere el konuldu, iş yerine cezai işlem uygulandı.

Denetimler sırasında ele geçirilen patates çuvalları kamyonlara yüklenerek imha alanına götürüldü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik kent genelinde denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

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