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Vicdansız sürücü, çarptığı kız çocuğunu olay yerinde bırakıp kaçtı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Hatice Adıgüzel'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Kız çocuğu yola savrularak yaralanırken, vicdansız motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 14:51
Vicdansız sürücü, çarptığı kız çocuğunu olay yerinde bırakıp kaçtı

Kaza, 10.00 sıralarında İstanbul Üsküdar Kısıklı Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Evinden kursa gitmek için çıkan 13 yaşındaki Hatice Adıgüzel'e yolun karşısına geçtiği sırada hızlı olduğu iddia edilen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kız çocuğu yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekiler yerde yatan yaralının yardımına koştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra sedyeyle özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kız çocuğunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"Yardıma koştuk ama motorcu hemen kaçtı"

Bir görgü tanığı "minibüs bekliyorduk. Sol şeritten hızlı gelen bir motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptı. Biz yardıma koştuk ama motorcu hemen kaçtı" diye konuştu.

Polisler, Hatice Adıgüzel'e çarptıktan sonra kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 14:51
  1. İstanbul
  2. Üsküdar
  3. Trafik kazası
  4. Hatice Adıgüzel
  5. Vicdansız sürücü
  6. Olay yerinden kaçtı

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