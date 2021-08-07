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Yaşam

Vicdanları kanatan olay! Daha 3 günlük

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çiftçiler, poşet içinde yol kenarına bırakılan 3 günlük kız çocuğu buldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 22:24:00 -
Vicdanları kanatan olay! Daha 3 günlük

Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi’nde çiftçiler önceki gün akşam saatlerinde Gürle yolu kenarında bebek sesi duydu.

Sesin geldiği yere doğru giden çiftçiler, çalılıkların arasında poşette bebekle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından minik bebek, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 günlük olduğu tahmin edilen kız bebek, kadın doğum servisinde kuvözde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölge yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Hastane kayıtlarını da tarayan ekipler, bebeğin ailesini bulmaya çalışıyor.

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