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Vicdan asla paslanmamalı!

İnançlarımızla, vicdanımızla sağlığımız arasında köklü bir bağ olduğunu biliyor muydunuz.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:37
Vicdan asla paslanmamalı!


Evet iman ve vicdanın sesini dinlemek, sağlığın yarısı.. Hatta “kâmil iman” ile tamamı bile denilebilir. İman ile şekillenen vicdanının sesini dinleyen duygularımız, tavırlarımız ve davranışlarımız bizi huzura, huzur ise sağlıklı bir hayata taşıyor.

Bunda şaşılacak bir taraf yok diyor, uzmanlar. Onlara göre günümüzün tıbbî gelişmeleriyle ortaya çıkan bir gerçek var:

İnsanın sağlığı “iç denge”den geçiyor. İçte dengenizdeki huzur elbette duygularınıza, davranışlarınıza yansıyor. Öfkesiz, güleryüzlü, hayır düşünceli, hoşgörülü, düzenli bir hayat çizgisi takibediyorsunuz. Her işinizi “iman gerçeği” çerçevesinde daima vicdanınızla birlikte yapma çabası içerisinde oluyorsunuz. Bu huzurlu iç denge vücuttaki bütün organların stresten uzak, yaradılışlarına uygun tempoda çalışmasını sağlıyor.

Kuvvetli bir bağışıklık sistemi sağlıklı insanın ilk şansı. Bunu daha anne karnında iken kazanmaya başlıyor insan. Huzurlu, inançlı bir annenin doğurup emzirdiği çocuk, bütün emsallerinden daha güçlü bir bağışıklık sistemi ile donanmış olarak hayata atılıyor.

Stres ciddi bir hastalığa yakalanma riskini artırıyor. Haset, kin, hile gibi olumsuz düşünceler vücudu güçsüz düşürüyor.

Sevgi insana pozitif enerji veriyor, sindirimi düzenliyor, rahat uyku uyutuyor. Dünyaya aşırı bağlılık, hırs, ağır tepkili bir hayat ülser, yüksek tansiyon ve migren gibi hastalıklara zemin hazırlıyor.

"Ben"e yenilmeyin

Ne kadar “ene” yani “ben” diyen bir karakterde iseniz; sağlıkta o kadar kayıptasınız. Bünyeniz sizden daha esnek olabilmeyi, hayırsever olmanızı bekliyor. “Ene”sini tatmin edebilmek için insanın harcadığı olağanüstü enerji, endişe ve yaşadığı stres ona kalp krizi bile geçirtebilir.

Uzmanlar, hayatınızın nihai bir anlamı olsun diyorlar.

Gönül ehlinin de aynı tavsiyeyi yapması asrımızın en büyük buluşması denilebilir.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:37
  1. vicdan
  2. sağlık
  3. bağışıklık sistemi
  4. iman

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