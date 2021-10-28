Vezir Parmağı tarifi, nasıl yapılır?

Şerbetli tatlılar arasında en çok tercih edilen tatlılardan biridir. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

100 gram tereyağı

1 adet yumurta

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

Yarım su bardağı yoğurt

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzeri için

1 su bardağı irmik

Şerbeti için

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı

Malzemeleri karıştırarak hamuru elde edin ve hamurdan parçalar kopararak parmak şekli verin. Parmak şekli verilen hamurları irmiğe bulayalım. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında 35 dakika pişirin. Pişen tatlıyı 5 dakika dinlendirdikten sonra soğuyan şerbetinizi üzerine gezdirin. Şerbeti ara ara tatlıların üzerine gezdirerek dinlendirdikten sonra servis edin.

Şerbet yapımı

Uygun bir tencerede toz şeker ve suyu ilave edip şeker eriyene kadar karıştıralım. İyice kaynayan şerbetin üzerine limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın. Ardından bir karıştırma kabına alın ve soğumaya bırakın.