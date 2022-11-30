‘Vesayete dönüş’ anayasası!

Üst aklın yönlendirmesiyle kurdukları kirli ittifak sayesinde iktidar hayali kuran ve Türkiye’yi yeniden 90’lı yılların koalisyon bataklığına götürmeyi amaçlayan zillet paydaşlarının gerçek yüzü bir defa daha deşifre oldu. Her fırsatta özgürlükten dem vurdukları halde başörtüsünü anayasal güvence altına alacak değişikliğe karşı çıkan ve Başkanlık sistemini ‘tek adam rejimi’ diye yaftalayan şer ittifakı, önceki gün açıkladıkları ve fondaş medyanın “uçurur” diye pazarladığı “anayasa değişikliği” önerisi ile ülkeyi yeniden vesayet uçurumuna yuvarlamaya hazırlanıyor. 6’lı masanın açıkladığı 84 maddelik metinde, başkanlık sisteminin lağv edilmesi, halka seçtirecekleri cumhurbaşkanının yetkilerinin tırpanlanarak sembolik hale getirilmesi, yüzde 3’e indirdikleri barajla Meclis’in elek altı partilerle doldurulması, yüzde 1’lik partilere hazinenin kapılarının açılması, terörle mücadeleyi hızlandıran KHK’lara son verilmesi gibi milletin sıkıntılarına merhem olmayacak maddeler yer alıyor.

Talimatla hazırlanmış bir metin

Buram buram vesayet kokan zilletin anayasa taslağını Akit’e değerlendiren TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Ertuğrul Akar, “Anayasa taslağının ismi bir kere ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’. Demek ki parlamenter sistem, güçlü devletlerin yönetim şekline uygun bir yönetim sistemi değil. Şimdi bunun ismini ‘güçlendirilmiş’ yaptığınız zaman net bir şekilde parlamenter sistemin aslında yetersiz olduğunu net bir ortaya koyuyorsunuz. Bu yaptıkları hatanın farkına vardıkları için önsözde ‘biz aslında geriye dönmüyoruz’ diyorlar. Milletin bu soruyu soracağını biliyorlar. Madem parlamenter sistem zayıf, bunu güçlendireceksiniz, niye tekrar parlamenter sistem deyip duruyorsunuz? Cumhurbaşkanını halk seçsin ama biz yetkilerini alalım. Yürütme yetkisini cumhurbaşkanının elinden aldığınızda neden seçiyorsunuz o zaman? Cumhurbaşkanlığı makamı neden var? Madem yetkisiz olacak. O zaman adı ‘arabulucu- ortacı’ olsun. Bu saçma bir şey. Halkın seçtiği bir kişiye yetki vermemek, milli iradeyi yok saymaktır” ifadelerini kullandı.

6’lı masa vesayet özleminde

HAKDER Genel Başkanı Av. Bülent Demir ise, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yeni Türkiye’nin önündeki en güzel uygulamadır. Ülkemizi ve insanımızı gelecek çağa taşıyacak en tutarlı uygulamadır. Tek elden idare ve hızlı karar alama sürecinin yerinde olduğu aşikardır. Hatta cumhurbaşkanlığı sisteminin yetmediğini, Devlet Başkanlığı sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. 6’lı masanın buna karşı çıkması, eski Türkiye özleminin ve vesayetçi sistemin dışa vurumudur. Bu noktada 6’lı masanın ‘hayvan hakları’ gibi birtakım makyajlı sözlerini samimi bulmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Samimi iseniz başörtüsünü anayasa koyalım’ konusundaki çekinceleri de bunun delilidir. Ancak bunu baltalamaya yönelik olarak koalisyon ve eski Türkiye’yi özlemleyen 6’lı masanın ülkeyi tekrar siyasi istikrarsızlığa mahkum etmek istediği ortada. Böyle bir geriye dönüş asla kabul edilemez” dedi.