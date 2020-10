‘Vesayetçilerin heveslerini kursaklarında bırakacağız!’

Türkiye Cumhuriyeti’nin uzun bir demokrasi ve kalkınma mücadelesinin ardından bugün bulunduğu yere geldiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



Çok bedel ödedik



“Sahip olduğumuz her kazanımın gerisinde çok büyük acılar, çok büyük mücadeleler, çok büyük bedeller vardır. İstiklal Harbi’mizin ardından kurduğumuz Cumhuriyetimizi yaşatmak ve büyütmek için attığımız her adımda içeride ve dışarıda ayakları olan engellerle karşılaştık. Özellikle son yıllarda ardı ardına yaşadığımız saldırıların her biri aynı senaryonun farklı aktörlerle sahnelenen bölümlerinden ibarettir. Meseleye bu şekilde baktığımızda en büyük gücümüzün devlet ve millet olarak kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi sağlam tutmamız olduğunu görüyoruz.”



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin Cumhuriyetin kuruluşunun ardından doğrudan milletimizin iradesiyle gerçekleştirilen en büyük yönetim reformu olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Demokrasimiz ve kalkınmamız bakımından ağır maliyetleri olan uzun darbe ve vesayet dönemlerinin ardından böyle bir değişimi tamamlamış olmamız çok büyük bir başarıdır. Ülkemizdeki her kişi ve kurumun bu kıymetli kazanıma sahip çıkması gerekiyor” dedi.



Fırsat vermeyeceğiz



Türkiye’yi yeniden iç mücadeleler bataklığına sürüklemek isteyenlere bekledikleri fırsatı vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bütün bunlara rağmen ülkemizi rayından çıkartamamış olmanın hırsıyla yeni arayışlara girenlere göz kırpmak için çırpınanlar olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar hep yaptığımız gibi milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Hamdolsun ülkemizde şeksiz, şüphesiz bir şekilde milletin iradesini temsil eden bir Meclise sahibiz.



Darbelerle anılan ordumuz şimdi destan yazıyor!



Aynı şekilde yine hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde milletin desteğiyle işbaşına gelmiş bir cumhurbaşkanı ve onun kurduğu hükümet ülkeyi yönetiyor. Güçler ayrılığı erkinin üçüncü ayağı olan yargı, ilk derece mahkemelerinden en yüksek organlarına kadar tüm unsurlarıyla adaletin tesisine hizmet ediyor. Geçmişte adı darbelerle ve cuntalarla anılan ordumuz, sınırlarımız boyunca ve sınırlarımız ötesinde destanlar yazıyor.