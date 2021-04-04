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Gündem Vesayetçiler bildiri yayımladı, ses FETÖ'den geldi!
Gündem

Vesayetçiler bildiri yayımladı, ses FETÖ'den geldi!

Vatan haini firari Can Dündar, vesayetçi amirallerin gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiriye destek vererek, bir dizi paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 23:58:00 - 2021-04-05 00:14:23
Vesayetçiler bildiri yayımladı, ses FETÖ'den geldi!

 Yeniakit.com.tr 

104 emekli amiral tarafından gece yarısı paylaşılan darbe imalı bildiri, FETÖ'cü hainleri de harekete geçirdi. Ülkesini terk ederek Almanya'ya sığınan, vatan haini FETÖ'cü Can Dündar, vesayetçilerin bildirisine destek vererek bir dizi paylaşımda bulundu.

'Hükümet silkelendi'

AK Parti iktidarını hedef alan hain Dündar, "İki paragraflık bildiri, hükümeti silkeledi. Bir gecede 'korkutan' konumundan, 'korkan' konumuna geçiverdiler." dedi.

Türk Milleti'nin tepkisini hazmedemedi!

Türk Milleti'nin vesayetçilere tepkisini hazmedemeyen firari Dündar, "Siyaset üzerine düşeni yapmayınca Türkiye yine, 'HodriMeydan'a karşı 'Amirallerimiz Onurumuzdur' tahterevallisine bindi." ifadelerini kullandı.

'Hem demokrasiye hem millete sadakat imkansız'

Milletin tepkisine yönelik hazımsızlığını sürdüren FETÖ'cü Can Dündar, "Öyle bir devirdeyiz ki; hem devlete hem millete sadakat imkansız. Ya biri ya diğeri. Öyle bir devirdeyiz ki; hem demokrasiye hem hükümete bağlılık imkansız.Ya biri, ya diğeri. Devlet ve hükümet, millet ve demokrasiye karşı. Siz, ilkini ikinciden koruyorsunuz." diyerek devam etti.

İfade özgürlüğü!

Vatan haini Can Dündar, vesayetçi amirallere ilişkin açılan soruşturmayı şöyle değerlendirdi: "İfade özgürlüğü, ifadeye çağrıldı."

Fahrettin Altun'u hedef aldı

Dündar adlı firari alçak, Fahrettin Altun'u hedef aldığı mesajını da sabitledi: "Sakin ol kovboy. Panik yok. Sakin."

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