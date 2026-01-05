Veremli günlere veda! "Erkekliğe" değil, erken teşhise güvenin! Uzman isimden veremle mücadele için altın değerinde tavsiyeler!

Verem Farkındalık ve Eğitim Haftası kapsamında vatandaşları bilgilendirmek istediklerini belirten Uzm. Dr. Ömer Doğan, "Verem, erken tanı ve düzenli tedaviyle tamamen iyileşebilen bir hastalık olmasına rağmen, belirtiler göz ardı edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir" dedi.

Öksürük süresine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, "Yeterli tedaviye rağmen 2-3 haftadan uzun süren öksürük, kanlı balgam çıkarma, gece terlemeleri, ateş ve halsizlik gibi şikayetleri olan hastalarımızın mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına ya da Verem Savaş Dispanserlerine başvurmalarını öneriyorum. Bu belirtiler verem hastalığının habercisi olabilir ve kesinlikle ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Verem tanısının genellikle akciğer grafisi ve balgam testi ile konulduğunu belirten Doğan, "Bu tetkiklerle yeterli ayrımı yapamadığımız durumlarda gerekli ileri tetkikleri devreye alıyoruz. Erken tanı sayesinde tedavi süreci hem daha kolay hem de daha başarılı ilerliyor" diye konuştu.

Verem tedavisinin Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulduğuna da dikkat çeken Uzm. Dr. Ömer Doğan, "Düzenli tedavi ile verem hastalığı tamamen iyileşebilmektedir. Şikayetleri olan kişilerin geç kalmadan sağlık kuruluşlarına başvurması, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.