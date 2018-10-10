Verem hala tehdit ediyor



Veremle mücadelede epey yol alındı, ama halâ kökünün kazındığını söylemem mümkün olmuyor. Stres, uykusuzluk ve beslenme eksikliği verem hastalığının en önemli sebeplerinden.. Çünkü bunlar vücut direnci düşürüyor. İçki ve sigara, kötü beslenmeye son zamanlarda, zayıflama uğruna özellikle şok ve uzun süreli diyetler yapan bayanlar, otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçları ile taksi şoförleri, ev hanımları ve üniversite öğrencileri eklendi.

ŞOK DİYETLER: Diyetlerinde sebze, meyve ve etten yoksun bir beslenme programı uygulayanlar için verem büyük bir tehlike oluşturuyor.

ŞOFÖRLER DE TEHLİKEDE: Toplu taşıma araçları, otobüs ve minibüs şoförleri ile taksi şoförleri verem tehdidi altındadır. Çünkü özellikle kış aylarında camların kapalı olduğu havasız ve kalabalık bir ortamda, öksürük ve aksırık ile verem mikrobu saçan hastalar nedeniyle, bu mikrobu vücuduna rahatlıkla alabilir. Vücut direnci düştüğü anda da hastalık ortaya çıkmaktadır.

Yurtlarda kalanlar: Üniversite öğrencileri arasında da verem çok fazla görülmektedir. Üniversite yurtlarında kalan ve toplu yaşamın getirdiği sağlıksız ortamlardan etkilenen öğrenciler, bu mikrobu birbirlerine rahatlıkla bulaştırabilmektedir.



Özellikle sınav döneminde çok fazla uykusuz kalmaları, kötü ve sağlıksız beslenmeleri vücut dirençlerini düşürmektedir.



Mikrop vücuttayken, direnç düştüğü anda hastalık; akciğer, dalak, göz, beyin zarına yerleşebilmektedir.

Zorlaşan hayat şartlarının beraberinde getirdiği stres de verem tehlikesini artırmakta..

VÜCUT DİRENCİNİ DÜŞÜRMEYİN

Tüberküloz aşısının 8 ila 10 yıl koruma kapasitesi vardır. Ancak bu yüzde yüz değil. Korunmanın en iyi yolu, vücut direncini düşürmemektir. Uykuya dikkat etmek, dengeli ve iyi beslenmek, olabildiğince stresten uzak durmak gereklidir.



Balgam, iştahsızlık, halsizlik, özellikle gece terlemesi ve kilo kaybı olan kişiler mutlaka bir akciğer grafisi çektirmelidir.

Tedavi yarım kalmamalı

Verem bugün de var, her yıl tüm dünyada 9 milyon insan vereme yakalanıyor. Ancak verem, artık tedavisi olan bir hastalık. Nezlenin, gribin ilacı yok, ama veremin sayıları az da olsa çok etkili ilaçları var. Tedaviye zamanında başlanır, doğru ilaçlar, uygun doz ve sürede kullanılırsa mesele kalmıyor, hastalık tamamen düzeliyor.

Veremin ‘ilaçlara dirençli’ diye bilinen ve tedaviyi tam yapmayan, eksik ve yetersiz dozda ilaç kullanan hastalarda ortaya çıkan bir türü var ki, evlerden uzak olsun.

Tüberküloz hastaları maalesef düzenli tedavi görmüyorlar. İki ay ilaçlarını alıp kendilerini iyi hissettiklerinde tedaviyi bırakıyorlar. Oysa verem bir yıl düzenli ilaç tedavisi gerektiren bir hastalık.. Türkiye’de, dirençlenen mikroplarla veremli sayısı artmaya başladı. Böylelikle tüberküloz hastalığının tedavisi daha da zor hale geliyor. Yurt dışında ise vaka sayısı, bizden çok daha az olduğu için tedavi için 6 aylık süre yeterli olabilmektedir.