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Aktüel Venezuelalı muhalif lider Lopez Kolombiya'da
Aktüel

Venezuelalı muhalif lider Lopez Kolombiya'da

Yeniakit Publisher
2020-12-11 04:56:35 -
Venezuelalı muhalif lider Lopez Kolombiya'da

BOGOTA (AA) - Venezuela'dan gizlice çıkarak 25 Ekim'de İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, Venezuela'daki parlamento seçimlerinin ardından Devlet Başkanı Ivan Duque'nin davetlisi olarak Kolombiya'ya geldi.

Lopez, Duque ile beraber başkent Bogota'da düzenlenen "Uluslararası İnsan Hakları Günü" nedeniyle "İş ve İnsan Hakları" üzerine yeni Ulusal Eylem Planı'nın sunumuna katıldı.

Duque, burada yaptığı konuşmada, Kolombiya devletinin Lopez'i Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun zulmünden koruduğunu iddia ederek, "Son aylarda rejimin baskısı nedeniyle hayatınızı kaybetme tehlikesiyle nasıl karşı karşıya kaldığınızı biliyoruz. Azim ve kararlılığınızı susturma girişimlerinin yakın olduğunu da biliyoruz." ifadesini kullandı.

Lopez'in Venezuela'da haksız şekilde hapis cezasına çarptırıldığını savunan Duque, muhalefeti desteklemeye devam edeceklerini yineledi.

Kolombiya'da olmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Lopez, Devlet başkanı Duque'ye desteğinden ötürü teşekkür etti.

Kolombiya, Venezuela'da pazar günü yapılan parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki ittifakın zaferinin ardından seçim sonuçlarını tanımayacağını duyurmuştu.

- Lopez'in Kolombiya'dan İspanya'ya gidiş süreci

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden milletvekili Juan Guaido'nun bağlı olduğu Halk İradesi (Voluntad Popular) partisinin lideri olarak görülen Lopez, hakkındaki ev hapsi cezasına rağmen 30 Nisan 2019'daki darbe girişimine katılmıştı.

Kendisini askerlerin serbest bıraktığını iddia eden ve kalkışma sonrası bir süre insanları sokağa çağıran Lopez, askeri kalkışmanın başarısız olmasının ardından önce Caracas'taki Şili Büyükelçiliğine sığınmış, aynı gece vatandaşlığının da bulunduğu İspanya Büyükelçiliğine kaçmıştı.

Yaklaşık 18 ay İspanya Büyükelçiliği'nde kalan Lopez, gizlice ülkesinden çıkarak, son 1,5 yıldır ailesinin sığındığı İspanya'nın başkenti Madrid'e gelmişti.

Lopez, Venezuela'da 2014'te şiddet olaylarına dönüşen ve 43 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin kişinin yaralandığı protestolarla ilgili davada, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 2017'de ev hapsine alınmıştı.




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