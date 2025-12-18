Venezuela’da rakamlar ortaya çıktı! Enflasyon rekor seviyeye dayandı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki sosyalist yönetime yönelik finansal izolasyon stratejisini hızlandırırken, ülkede enflasyon yeniden sert yükselişe geçti.

Venezuela'da yıllık enflasyon 17 Aralık itibarıyla yüzde 556 seviyesine ulaştı. Bu oran, haziran sonunda yüzde 219, 2024 yılı başında ise yüzde 45 civarındaydı.

Endeks yalnızca Karakas'ta bir fırında satılan kahvenin fiyatını baz alması nedeniyle sınırlı bir gösterge olsa da, resmi verilerin uzun süredir yayımlanmadığı Venezuela için anlık enflasyon eğilimlerini izlemek adına önemli bir kaynak olarak görülüyor.

Trump, sosyalist lider Nicolas Maduro'yu görevden uzaklaştırma çabalarının bir parçası olarak, aylardır Venezuela'ya yönelik baskıyı artırıyor.

Salı günü alınan son kararla Trump, yaptırım uygulanan petrol tankerlerinin Venezuela'ya giriş ve çıkışını engelleyecek bir abluka emri verdi. Bu adımın, ülkenin enerji sektörünü daha da zorlayarak hükümetin temel döviz gelirini kısıtlaması bekleniyor.

Trump, sosyal medya paylaşımında, "Bu, onların daha önce hiç yaşamadığı büyüklükte bir şok olacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Venezuela'da enflasyon geçmişte çok daha yüksek seviyeleri de görmüştü.