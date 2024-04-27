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Gündem Venezuela’da fıkra gibi olay! Hapisten kaçmak isteyen mahkumların kazdığı tünel polis merkezine çıktı.
Gündem

Venezuela’da fıkra gibi olay! Hapisten kaçmak isteyen mahkumların kazdığı tünel polis merkezine çıktı.

Yeniakit Publisher
2024-04-27 09:06:00 -

Yanlış hesap yaparak tünel açan mahkûmların hesabı tutmadı. Kazdıkları tünel polis merkezine çıkınca olanlar oldu.

Venezuela’da fıkra gibi bir olay yaşandı. Hapishaneden kaçmak isteyen mahkumlar bir plan hazırlayarak tünel kazmaya başladılar. Ancak hesaplar yanlış yapılmıştı. Kazdıkları tünel polis merkezine çıkınca şok geçirdiler.

Venezuela polisi mahkumları kazdıkları delikten tek tek toplayarak tekrar hücrelerine koydu.

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