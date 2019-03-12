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Venezuela lideri Maduro kürsüde açıkladı: Yakaladık

Küresel haydut ABD'nin darbe planladığı Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro, hidroelektrik santraline saldırı hazırlığında iki kişiyi yakaladıklarını bildirdi.

12 Mart 2019 Salı 17:16
Venezuela lideri Maduro kürsüde açıkladı: Yakaladık

Venezuela’da geçen perşembe günü akşam saatlerinde başlayan ve hala birçok yerde devam eden elektrik kesintisine ilişkin açıklamalarda bulunan Nicolas Maduro, "Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'ne yönelik yeni bir sabotaj hazırlığı yapan iki kişiyi yakaladık" dedi.

Sabotaj girişiminin Guri ismiyle bilinen Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nin iletişim sistemine yönelik olduğunu belirten Maduro, "Adaletten, halkımıza yaptıkları bu devasa zarar nedeniyle bunların beyin takımlarından hesap sormalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Maduro, sabotajın sorumlularının Venezuela halkının yaşam hakkını, barış hakkını, huzurunu hedeflediğini vurguladı.

ABD'nin emperyalist hükümeti

"ABD'nin emperyalist hükümetinin, Venezuela'ya yönelik tüm girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı" diyen Maduro, ülkesinin geçen haftadan bu yana maruz kaldığı saldırının altında "savaşstratejisi" olduğunu iddia ederek, sabotajlardan ABD hükümetini sorumlu tuttu.

Başkan Maduro, ABD hükümetinin, bu saldırı ile Venezuela halkını çıldırtabileceğini ve halkı teslim olmaya zorlayacağını sandığı değerlendirmesinde bulunarak, "Ancak Venezuela halkı en derin vatanseverlik duygusuyla bu tarz saldırılara direnmeye devam edecektir" ifadesini kullandı.

Venezuela'nın ulusal birliğini ayakta tutmak için bütün Venezuelalıları birlik olmaya çağıran Maduro, hep birlikte güçlenerek, büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Venezuela'da ülke çapında elektrik kesintisi

Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürmüş ve bu durum nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:16
  1. venezuela
  2. Maduro
  3. DÜNYA Haberleri

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  • Bükücü Bükücü 9 dk önce
    Moduro yakaladın ise fazla yemek yedirmeye gerek yok sağlam trafonun birisine götür halkıda oraya çağır orada göster anasının verandasını
  • NurNur25 dk önce
    Allah yar ve yardımcın olsun eğilme dik dur zafer sizin olacak

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