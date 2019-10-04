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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: BM’den insani yardım gelmedi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlerin ülkesine vadettiği insani yardımı göndermediğini belirtti.

04 Ekim 2019 Cuma 08:02
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: BM’den insani yardım gelmedi

Venezuela basınındaki haberlere göre Maduro, hükümetin göz hastalıkları ve bu daldaki eğitim alanında yeni uygulayacağı eylem planında BM’ye ve ülkesine yaptırım uygulayan ABD'ye eleştirilerde bulundu. 

Birleşmiş Milletlerin "köşkler, kaleler" vadettiğini belirten Maduro, ülkesine herhangi bir BM insani yardımının gelmediğini kaydetti.

Maduro, çeşitli yardımlar ve iş birlikleri aldıkları Dünya Sağlık Örgütü, Panamerikan Sağlık Birliği ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) ise teşekkür etti.

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlara da değinen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Venezuela’nın yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlara maruz kaldığının altını çizdi.

Maduro bu yaptırımlara rağmen sağlık alanında son teknoloji ürünlere yatırım yapmaktan vazgeçmediklerini kaydetti.

Mahallelere 1000 yeni sağlık ocağı yapılması için 100 milyon dolar ayırdıklarını belirten Maduro, ayrıca diyaliz üniteleri satın alınması amacıyla 168 milyon 275 bin avroluk bir kaynağı onayladıklarını aktardı.

 

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 08:02
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Venezuela
  3. Nicolas Maduro
  4. Anadolu Ajansı

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