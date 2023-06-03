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Gündem Vekilleri alan DEVA Partisi böyle düşünüyor: Ticaret böyle yapılır
Gündem

Vekilleri alan DEVA Partisi böyle düşünüyor: Ticaret böyle yapılır

Yeniakit Publisher
2023-06-03 23:52:00 -

Yok denecek kadar az oyu olan ve CHP sıralarından TBMM'ye 15 vekil sokan DEVA Partisi'nden bir yetkilinin konuya ilişkin 'Ticaret böyle yapılır' yorumu yaptığı iddia edildi.

Seçim sürecinin ardından yeni bir döneme girdi. Muhalefette ise değişim sesleri yükseliyor, tartışmalar artıyor.

Özellik CHP'nin DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ne milletvekillikleri vermesi eleştiriliyor.

TBMM'de çoğunluğu elde etme amacıyla kısmen ortak liste hazırlayan Millet İttifakı'nda CHPDEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye toplamda 39 vekil verdi.

Oy oranları toplamı yüzde 5'e bile ulaşmadığı ileri sürülen bu partilere 40'a yakın vekil verilmesi CHP tabanında büyük huzursuzluk yarattı.

Gazeteci Murat Yetkin de DEVA Partisi'nden bir yetkiliye bu konuyu açtığını belirtti.
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FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında konuşan Yetkin, DEVA Partili yetkilinin yorumunu şöyle aktardı:

"Bu Millet İttifakı çok güzel bir geniş tabandı. Ama neticede CHP'nin de İyi Parti'nin de işine yaramadı. Sadece diğer asla verdikleri destek oranının çok üstünde vekil kazanan partilere yaradı. Bugün bir DEVA yetkilisi 'Ticaret böyle yapılır' dedi. Sonuçta yüzde yarım tahmin edilen oyla 15 milletvekili alıyorsunuz."

Kaynak: Odatv

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