Vehm hastalığı nedir? Kimler vehm hastalığına yakalanır? En güzel cuma sohbeti

Peygamber Efendiniz (s.a.v) şuan içinde bulunduğumuz bu günler için sahabeye tek tek sıralamış. Hz. Peygamberin bugünkü Müslümanların vehm hastalığına yakalanacağını ifade etmişti. Peki vehm hatalığı nedir?

Efendimiz (s.a.v) şöyle uyarıyor: Öyle bir zaman gelecekki, aç insanların yemek kabına üşüştüğü gibi, kafirler sizin üzerinize üşüşecekler.

Sahabe ise Kainatın Efendisine (s.a.v) şöyle soruyor: Ya Rasulallah, o zaman sayımız az mı olacak?

Efendimiz (s.a.v) "Hayır, çok olacaksınız ama sizin çokluğunuz su üzerindeki saman çöpünün çokluğu gibi olacak, ağırlığınız olmayacak. Bir de vehm hastalığına yakalanacaksınız." Sahabeler, vehm hastalığı nedir? diye yeniden sorar.

Efendimiz (s.a.v) “Dünyayı çok seveceksiniz ahireti ututacaksınız” buyurur. Ebu Davut, Melahim 5, (4297)