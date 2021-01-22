  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Vefa grupları 9.5 milyon talebi karşıladı
Aktüel

Vefa grupları 9.5 milyon talebi karşıladı

Kovid-19’la mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 10 ayda gelen 9.5 milyon talebi karşıladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:39:00 -
Vefa grupları 9.5 milyon talebi karşıladı

İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamalarında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kamu personeli ve sivil toplum kuruluşu gönüllülerinden oluşturulan 144 bin 907 kişilik Vefa ekiplerine, 112, 155, 156 gibi iletişim araçları üzerinden 10 milyon 243 bin 578 talep geldi. Bu taleplerin 9 milyon 472 bin 364'ü ekiplerce karşılandı.

3 milyar ödeme yapıldı

Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla yerine getirilen hizmetler arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca geliştirilen ‘Sosyal Koruma Kalkanı’ kapsamındaki ödemelerin evde yapılması da yer aldı. Bu kapsamda 3 milyon 124 bin 580 hane ziyaret edildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara konutlarında yaşlı/engelli aylığı, emekli ödemeleri, İŞKUR ödemeleri ve Ekonomi İstikrar Paketi kapsamında 2 milyar 926 milyon 956 bin 599 lira ödeme yapıldı.

Cumhurbaşkanlığının gönderdiği 5 milyon 991 bin 887 hediye paketi de yine Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milyonlarca öğrenci bekliyordu! Yarıl yıl tatili uzadı
Eğitim

Milyonlarca öğrenci bekliyordu! Yarıl yıl tatili uzadı

Türkiye'de milyonlarca öğrenci bugün itibariyle yarı yıl tatiline başlıyor. Nisan ayında yapılacak olan tatilin de eklenmesiyle öğrenciler b..
Şevki Yılmaz canlı yayında Türkiye'deki Bel'amları ve müşrikleri tek tek açıkladı!
Gündem

Şevki Yılmaz canlı yayında Türkiye'deki Bel'amları ve müşrikleri tek tek açıkladı!

İlahiyatçı-yazar Şevki Yılmaz, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı...
Ramazan ne zaman başlıyor 2021? Bu yıl Ramazan Bayramı ne zaman?
Yaşam

Ramazan ne zaman başlıyor 2021? Bu yıl Ramazan Bayramı ne zaman?

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlayaca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay