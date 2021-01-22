Vefa grupları 9.5 milyon talebi karşıladı

İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamalarında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kamu personeli ve sivil toplum kuruluşu gönüllülerinden oluşturulan 144 bin 907 kişilik Vefa ekiplerine, 112, 155, 156 gibi iletişim araçları üzerinden 10 milyon 243 bin 578 talep geldi. Bu taleplerin 9 milyon 472 bin 364'ü ekiplerce karşılandı.



3 milyar ödeme yapıldı



Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla yerine getirilen hizmetler arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca geliştirilen ‘Sosyal Koruma Kalkanı’ kapsamındaki ödemelerin evde yapılması da yer aldı. Bu kapsamda 3 milyon 124 bin 580 hane ziyaret edildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara konutlarında yaşlı/engelli aylığı, emekli ödemeleri, İŞKUR ödemeleri ve Ekonomi İstikrar Paketi kapsamında 2 milyar 926 milyon 956 bin 599 lira ödeme yapıldı.



Cumhurbaşkanlığının gönderdiği 5 milyon 991 bin 887 hediye paketi de yine Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldı.