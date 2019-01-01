Veda mesajı paylaştı, hayatını kaybetti!

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği eski başkanlarından Kadir Kılıç hayatını kaybetti.

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Bir süredir diyalize giren ve nefes darlığı nedeniyle tedavi gören Kadir Kılıç, 2018'in son günü durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım servisine girmeden önce sosyal medyadaki hesabından "Yoğun bakıma gidiyorum. Hayırlısı olsun" diye paylaşım yapan Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği'nin eski başkanlarından Kadir Kılıç yoğun bakıma alındıktan bir kaç saat sonra hayatını kaybetti.

Eski başkanın ölümü sevenlerini üzerken Kadir Kılıç'ın yarın toprağa verileceği öğrenildi.